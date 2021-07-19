В Приокском в одном из дворов провалился асфальт

Яма на дороге появилась во дворе дома 37/2 по улице Октябрьской.

Рязанцы пожаловались на провалившийся асфальт в одном из дворов в Приокском. Кадры в воскресенье, 18 июля, опубликовали пользователи в группе « Новости Рязани Вконтакте ».

По словам автора поста, дыра на дороге по улице Октябрьская 37/2 появилась еще три недели назад. На кадрах видно, как местные жители всеми способами пытаются обозначить опасную зону — яму закидали досками и ящиками.

Позже в комментариях городская администрация сообщила, что информацию направили в профильные структурные подразделения для принятия необходимых мер.