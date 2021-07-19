В Касимовском районе 19-летний рязанец на «Лэнд Ровере» врезался в дерево
Пострадали водитель и его 17-летняя пассажирка.
В Касимовском районе произошло ДТП. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла на 257-м километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов». По предварительной информации, 19-летний рязанец на Land Rover не выбрал безопасную скорость движения. Уходя от столкновения с попутным авто, он вылетел в кювет и врезался в дерево.
Пострадали водитель и 17-летняя пассажирка. Последнюю госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.