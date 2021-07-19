В Рязанской области от коронавируса планируют привить весь личный состав полиции

В Рязанской области полицейских прививают от коронавируса. Об этом сообщила
Прививки делают не только полицейским, но и сотрудникам управления Росгвардии, УФСИН, курсантам рязанского филиала университета имени Кикотя, членам семей сотрудников внутренних дел и ветераны ОВД.
Первую прививку уже сделали 65% личного состава. Второй этап вакцинации прошла половина сотрудников. Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД и отдельный батальон дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД привились почти полностью. Явка составила 98%. Те, кто не привились, имеют медотоводы и противопоказания.
К сентябрю планируется вакцинировать весь личный состав строевых и структурных подразделений УМВД России по Рязанской области.