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В Рязанской области от коронавируса планируют привить весь личный состав полиции
Прививки делают не только полицейским, но и сотрудникам управления Росгвардии, УФСИН, курсанты рязанского филиала университета имени Кикотя, члены семей сотрудников внутренних дел и ветераны ОВД.

В Рязанской области полицейских прививают от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Прививки делают не только полицейским, но и сотрудникам управления Росгвардии, УФСИН, курсантам рязанского филиала университета имени Кикотя, членам семей сотрудников внутренних дел и ветераны ОВД.

Первую прививку уже сделали 65% личного состава. Второй этап вакцинации прошла половина сотрудников. Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД и отдельный батальон дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД привились почти полностью. Явка составила 98%. Те, кто не привились, имеют медотоводы и противопоказания.

К сентябрю планируется вакцинировать весь личный состав строевых и структурных подразделений УМВД России по Рязанской области.