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Учредителя рязанского предприятия осудят за свалку медицинских отходов
Обвиняемый принял на хранение почти 77 тонн медицинских отходов класса «Б» (эпидемиологически опасные отходы). Среди них были стеклянные колбы, одноразовые шприцы, фрагменты систем для внутривенных инфузий, пластиковые контейнеры и медицинские капельницы.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении учредителя коммерческой организации Ермишинского района, обвиняемого в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (часть 1 статьи 247 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что обвиняемый принял на хранение почти 77 тонн медицинских отходов класса «Б» (эпидемиологически опасные отходы). Среди них были стеклянные колбы, одноразовые шприцы, фрагменты систем для внутривенных инфузий, пластиковые контейнеры и медицинские капельницы. Все эти отходы не были обеззаражены и обезврежены, хранились на открытом участке местности. Туда могли попасть люди и животные.

Обвиняемый не попытался утилизировать или захоронить опасные отходы. Его действия создали угрозу причинения вреда окружающей среде и здоровью человека.

Преступление выявила прокуратура Ермишинского района.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело направили в суд.