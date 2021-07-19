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Сараевца осудят за избиение несовершеннолетней дочери
На теле ребенка нашли следы побоев при досмотре работники детского отделения областного кожвендиспансера. Ребенка поместили туда в связи с трудной жизненной ситуацией. Девочку отправили в травмпункт, где зафиксировали следы побоев.

В Сараевском районе полиция возбудила уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, которого подозревают в избиении восьмилетней дочери. Об этом пишет ИД «Пресса».

На теле ребенка нашли следы побоев при досмотре работники детского отделения областного кожвендиспансера. Ребенка поместили туда в связи с трудной жизненной ситуацией. Девочку отправили в травмпункт, где зафиксировали следы побоев.

Полиция установила, что девочку избил ее родной отец. Названа предполагаемая причина: она взяла деньги из его копилки и потратила их.

Ребенка отправили в реабилитационный центр, где ей оказывают психологическую помощь.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), по которой грозит до двух лет лишения свободы.