Рязанские полицейские поймали 23-летнего мотоциклиста без «прав»
У водителя также отсутствовал ряд других документов.
В Рязани патрульные полицейские поймали мотоциклиста без водительских прав. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает региональное
Правоохранители заметили мотоциклиста без экипировки и без регистрационных номеров. Выяснилось, что у водителя также не имелось документов на мотоцикл, он не имел «прав», а также транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.
На 23-летнего рязанца составили протоколы об административных правонарушениях.