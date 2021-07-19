Рязанцам напомнили об услуге «Почты России» — «Легкий возврат»

За первые полгода рязанцы воспользовались этой услугой и вернули в интернет-магазины 1421 посылку.

«Почта России» напомнила покупателям об услуге «Легкий возврат», благодаря которому можно бесплатно сдать интернет-заказ в почтовое отделение по упрощенной процедуре.

Для возврата заказа при наличии этой услуги необходим только трек-номер, а порядок оформления возврата составляет не менее одной минуты — бланк возврата заполнять в почтовом отделении не требуется.

За первые полгода рязанцы вернули в интернет-магазины по упрощенной схеме 1421 посылку.

Единственное условие быстро возвращения товаров — онлайн-магазин, где приобретаются товары, должен быть подключен к услуге Почты России «Легкий возврат». В настоящее время с «Почтой России» сотрудничают более 550 интернет-магазинов, включая Алиэкспресс, Ozon, 220 volt, Kari, H&M. Услуга осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров.

Для интернет-магазинов услуга позволяет увеличить количество лояльных покупателей и приобрести новых, повысить средний чек, конверсию и частоту покупки, так как снимет основной барьер и нивелирует риски при дистанционном приобретении товара. Объем онлайн-покупок, сделанных жителями рязанской области через почтовые отделения региона, постоянно растет.

Для подключения к услуге «Легкий возврат» у интернет-магазина должен быть заключен соответствующий договор с «Почтой России». Оформить его возможно по упрощенной схеме через электронный сервис. После заключения договора онлайн-магазин самостоятельно генерирует уникальный трек-номер для возврата отправлений.

Интернет-магазины, подключенные к услуге «Легкий возврат», самостоятельно информируют клиентов о возможностях и сроках возврата покупок на их площадках. Для компаний цена услуги по тарифу «Посылка. Легкий возврат» составит 150 рублей без НДС для отправлений весом до 0,5 кг включительно, плюс 15 рублей за каждые последующие 0,5 кг, что является одним из самых выгодных предложений на рынке.

Воспользоваться услугой можно, следуя инструкциям на сайте Почты России www.pochta.ru/support/popular-questions/kak-vernut-tovar или обратившись в службу поддержки 8-800-1-000-000.

Справка:

УФПС Рязанской области оказывает услуги почтовой связи на всей территории области, включая все города и сельские населенные пункты. Включает в себя 10 почтамтов, 554 отделения почтовой связи, в которых работают 3,2 тысячи сотрудников, из которых 1,6 тысячи — почтальоны.