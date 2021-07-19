Россиянам рассказали условие, при котором цена бензина снизится до 20 рублей за литр
Возможный сценарий привел вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун.
Россиянам рассказали, при каком условии цена бензина снизится до 20 рублей за литр. Информацию предоставил вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун, пишет
По его словам, стоимость бензина может снизиться только при укреплении рубля — если цена евро будет даже 50 рублей, то стоимость бензина составит порядка 20 рублей за литр. При этом валютный курс в России работает только в сторону повышения.
«Вот об этом пока никто не думает. Пока доминанта — это забота Центробанка о ликвидности подопечных ему банков, в первую очередь государственных», — заметил Леонид Федун.