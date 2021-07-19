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Россиянам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги
Для этого достаточно обратиться с заявлением в банк, который обязан вернуть деньги. Однако ситуацию осложняет, если владельцы средств под влиянием мошенников сами помогли обмануть себя.

В Центробанке назвали способ вернуть украденные мошенниками деньги. Информацией поделился первый замдиректора департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев в эфире радио Sputnik.

Для этого достаточно обратиться с заявлением в банк, который обязан вернуть деньги. Однако ситуацию осложняет, если владельцы средств под влиянием мошенников сами помогли обмануть себя.

«Чтобы вернуть похищенные мошенниками деньги, надо обратиться в свой банк и написать соответствующее заявление. Пользователь финансовых услуг защищен законом и может в любом случае свои деньги вернуть, но есть определенные тонкости. Если в ходе общения со злоумышленниками клиент совершил действие самостоятельно, то в этом случае вернуть деньги будет гораздо сложнее», — рассказал эксперт.

Если злоумышленники получили доступ к финансам жертвы одним из этих способов, то лучше обратиться с заявлением не только в кредитную организацию, но и в полицию. В таком случае возврат средств будет происходить через суд.