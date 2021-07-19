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Россиян предупредили о подорожании хлеба
Увеличение продукции ожидается на 7-12%. Это связано с удорожанием сырья, упаковки и транспортировки.

Россиян предупредили о подорожании хлеба на 7-12%. Слова президента Российского союза пекарей Алексея Лялина приводит «Коммерсантъ».

Причиной увеличения цен является удорожание сырья, упаковки и транспортировки. Эксперт привел в пример, что стоимость маргарина выросла на 38%, упаковочного материала — на 26%, а сахара — на 9%.

В конце 2020 года правительство утвердило для производителей хлебопекарной продукции компенсацию — она составляет 2 тысячи рублей за тонну хлеба. В обмен производители обязались не повышать цены на изделия. Однако многим пришлось отказаться от этих субсидий, так как они не покрывают издержки.

В ответ на это в правительстве страны отметили, что «существенного повышения» на хлеб не ожидается.