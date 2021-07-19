В Рязани до конца лета закрыли движение на двух улицах

С 12:00 19 июля до 23:00 29 августа движение будет закрыто по улице Братиславской на участке от пересечения с улицей Островского до пересечения с улицей Гоголя, по улице Полетаева от пересечения с улицей Островского до пересечения с улицей Гоголя и от пересечения с улицей Гоголя до перекрестка с улицей Чернышевского.

В Рязани закрыли движение на улицах Братиславской и Полетаева из-за ремонта теплосети. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 12:00 19 июля до 23:00 29 августа движение будет закрыто по улице Братиславской на участке от пересечения с улицей Островского до пересечения с улицей Гоголя, по улице Полетаева от пересечения с улицей Островского до пересечения с улицей Гоголя и от пересечения с улицей Гоголя до перекрестка с улицей Чернышевского.

На время ремонта установят дорожные знаки, места работ будут огорожены.

Также из-за перекрытия изменится схема движения транспорта, об этом сообщат дополнительно.