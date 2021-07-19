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В Рязанской области подростка осудят за изуродованного сверстника
Весной 2020 года в «Сквере поколений» в поселке Ермишь между подростками произошел конфликт из-за девушки. Обвиняемый ударил сверстника кулаком в область левого глаза.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Ермишинского района, которого обвинили в избиении сверстника. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Весной 2020 года в «Сквере поколений» в поселке Ермишь между подростками произошел конфликт из-за девушки. Обвиняемый ударил сверстника кулаком в область левого глаза. У него сломалась одна из костей лицевого скелета и повредились окологлазные мышцы, что привело к обезображиванию лица.

Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 111 УК РФ, направили в суд.