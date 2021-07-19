На Кубани пьяный мужчина зарезал отца четверых детей
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу.
В городе Гулькевичи в Краснодарском крае мужчину подозревают в убийстве отца четверых детей. Об этом сообщила
17 июля в одном из городских кафе произошла ссора между отдыхавшими мужчинами. 41-летний подозреваемый в пьяном состоянии ударил более десяти раз ножом пострадавшего, после чего ушел. Потерпевший вошел в кафе, сотрудники вызвали врачей. Жизнь мужчины спасти не удалось, он скончался в приемном покое больницы из-за обильной кровопотери с повреждением внутренних органов.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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