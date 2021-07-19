На Касимовском шоссе рязанские полицейские поймали «закладчиков»

Рязанские полицейские поймали двух «закладчиков», которые были курьерами интернет-магазина. Подробности в понедельник, 19 июля, приводит региональное
Правоохранители заметили мужчину и женщину, которые оставляли «закладки» с синтетическими наркотиками в разных районах областного центра. Полицейские установили, что это 33-летний рязанец и его 24-летняя сожительница, которые являются курьерами сетевого магазина по сбыту наркотиков.
Пару задержали на выходе из подъезда. При себе рязанцы имели 19 свертков с «синтетикой». В автомобиле находились упаковочные материалы. При обследовании квартиры, где проживали злоумышленники, полицейские изъяли основную часть партии наркотиков, расфасованную во множество свертков, а также электронные весы.
В общей сложности из незаконного оборота изъято 107 граммов синтетических наркотических веществ.
В отношении рязанцев возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.