За сутки шесть рязанцев скончались от коронавируса
За сутки в регионе выздоровели 107 человек, всего вылечились 31 372 рязанца. За сутки скончались шесть человек, всего с начала пандемии — 738 человек.
За сутки 140 рязанцев заболели коронавирусом, общее число заболевших достигло 33 567. Об этом сообщили в федеральном оперштабе в понедельник, 19 июля.
За сутки в регионе выздоровели 107 человек, всего вылечились 31 372 рязанца. За сутки скончались шесть человек, всего с начала пандемии — 738 человек.
В России за сутки заболели 24 633 человека, всего число заболевших достигло 5 982 766. За сутки вылечились 18 764 человека, всего выздоровели 5 359 995 человек. За сутки в стране скончались 719 человек, всего умерли 149 138 человек.