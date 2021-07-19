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Генеральный менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы
Она также подчеркнула, что все подробности состояния здоровья певицы касаются только ее родных, и призвала людей не задавать некорректные вопросы.

Генеральный менеджер Маргарита Соколова рассказала о состоянии певицы Марины Абросимовой. Ее слова в понедельник, 19 июля, приводят РИА Новости.

По ее словам, состояние певицы МакSим по-прежнему тяжелое, но без ухудшений.

«Дорогие друзья, информация на сегодня такая. Состояние стабильно тяжелое. Но без ухудшений. Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждем», — написала Маргарита Соколова на своей странице в Instagram.

Она также подчеркнула, что все подробности состояния здоровья певицы касаются только ее родных, и призвала людей не задавать некорректные вопросы.

Сообщение о том, что МакSим подключена к аппарату ИВЛ, появилось 19 июня. Все это время певица находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.

Напомним, певица МакSим попала в больницу в середине июня. Позже артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. На очередном КТ у Марины Максимовой обнаружили признаки воспаления мозга и почек, а также полости в правом легком и проблемы с сердцем.