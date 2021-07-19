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В МЧС прокомментировали пожар в рязанском торговом центре
Сообщение о пожаре поступило в 6:19. Возгорание локализовали в 6:34, в 6:45 ликвидировали. По предварительной информации, площадь пожара составила 4 квадратных метра.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС прокомментировали пожар в ТРЦ «Лань», который произошел утром в понедельник, 19 июля.

Сообщение о пожаре поступило в 6:19. Возгорание локализовали в 6:34, в 6:45 ликвидировали. По предварительной информации, площадь пожара составила 4 квадратных метра.

На место выезжали 18 сотрудников противопожарной службы на шести машинах. Причина произошедшего уточняется.

Ранее появилось фото с места пожара.