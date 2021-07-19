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Большинство родителей не готовы вакцинировать детей от COVID-19
В основном, родители аргументируют свою точку зрения недостаточной изученностью вакцины.

Около 69% опрошенных россиян в настоящее время не готовы вакцинировать своих детей от коронавируса. Результаты исследования приводит сервис SuperJob.

В основном, родители аргументируют свою точку зрения недостаточной изученностью вакцины.

При этом однозначно готовы сделать прививку своему ребенку лишь 8% респондентов. Такую позицию они объясняют желанием защитить детей, активно контактирующих с ровесниками и педагогами, от опасного заболевания. Среди этой категории опрошенных закономерно больше вакцинированных россиян.

Кроме того, отцы о готовности к вакцинации своих детей-подростков заявляют значительно чаще матерей — 36% против 24%.

Исследование проводилось среди 500 родителей подростков от 12 до 17 лет из всех округов страны.

Ранее стало известно, что первые российские подростки уже привились от коронавируса. Вакцину получил 21 человек.