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Блогер устроил конфликт с охранником и полицейским в рязанском магазине
Соответствующий ролик он опубликовал в воскресенье, 18 июля, на своем YouTube канале.

Блогер ARTEM WOLF устроил конфликт с охранником и полицейским в рязанском магазине. Соответствующий ролик он опубликовал в воскресенье, 18 июля, на своем YouTube канале.

Мужчина открыл торт и пирожные в магазине на Театральной площади, попробовал их, а потом отказался за них платить. Он заявил, что товар некачественный, так как на нем нет маркировки и условий хранения.

В магазин приехала Росгвардия, после того как охранник нажал тревожную кнопку. Силовики вызвали на место участкового, который написал претензию от блогера на некачественный товар.

С еще одним полицейским у мужчины произошел конфликт, так как тот отказывался показать удостоверение. Блогер начал общаться с ним на «ты» и называть «оборотнем». В итоге полицейский показал удостоверение, но оно оказалось просроченным.

После составления претензии, блогер добился того, что из магазина изъяли весь товар без маркировки: выпечку и молочную продукцию.