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Рязанца осудят за уклонение от армии
Молодого человека обвинили в уклонении от прохождения военной службы (часть 1 статьи 328 УК РФ). После учебы в колледже обвиняемый неоднократно не приходил на комсиссию в военный комиссариат.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, которого обвинили в уклонении от армии. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Молодого человека обвинили в уклонении от прохождения военной службы (часть 1 статьи 328 УК РФ). После учебы в колледже обвиняемый неоднократно не приходил на комсиссию в военный комиссариат.

Сотрудникам правоохранительных органов молодой человек заявил, что «не хочет служить в армии, и не собирается этого делать».

По уголовному делу утвердили обвинительное заключение. Дело направили в суд.