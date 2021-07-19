Рязанца осудят за уклонение от армии

Молодого человека обвинили в уклонении от прохождения военной службы (часть 1 статьи 328 УК РФ). После учебы в колледже обвиняемый неоднократно не приходил на комсиссию в военный комиссариат.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, которого обвинили в уклонении от армии. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Молодого человека обвинили в уклонении от прохождения военной службы (часть 1 статьи 328 УК РФ). После учебы в колледже обвиняемый неоднократно не приходил на комсиссию в военный комиссариат.

Сотрудникам правоохранительных органов молодой человек заявил, что «не хочет служить в армии, и не собирается этого делать».

По уголовному делу утвердили обвинительное заключение. Дело направили в суд.