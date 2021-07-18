В Рязанской области еще 138 человек заболели коронавирусом
Темп прироста за день составил 0,41%. С начала пандемии в Рязанской области заболевание COVID-19 подтвердилось у 33 427 человек
В Рязанской области еще 138 человек заболели коронавирусом. Актуальные цифры на 18 июля предоставила опергруппа правительства региона.
Темп прироста за день составил 0,41%. С начала пандемии в Рязанской области заболевание COVID-19 подтвердилось у 33 427 человек.
Напомним, что в Рязани выстраиваются очереди на вакцинацию. В ТЦ «Атрон» первую дозу вакцины в сутки могут получить не больше 40 человек. Люди приходят в торговый центр за два часа до открытия. 13 июля толпа сломала эскалатор.