В России не запретят одноразовый пластик, хотя об этом просили экологи

Вместо запрета подобные товары обложат повышенным кологическим сбором

В России не запретят одноразовый пластик. Как пишет URA.RU со ссылкой на минпромторг, одноразовые стаканчики, тарелки, трубочки ватные палочки будут производить, как и раньше. Вместо запрета подобные товары обложат повышенным кологическим сбором.

О необходимости запретить одноразовую посуду говорят экологи. В Европе она уже вне закона. Одноразовую посуду сложно переработать. «РИА-Новости» сообщает, что пластик закапывают на полигонах.

Но разлагается этот материал двести лет — и выделяет опасные токсины. К тому же его сложно переработать, а трубочки и вилки практически нереально извлечь из общего потока ТКО.