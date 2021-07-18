В полиции анонсировали появление новых приборов для моментального обнаружения пьяных водителей

Прибор по выдыхаемому воздуху определяет, употреблял человек алкоголь или нет. В случае отрицательного результата водитель сможет поехать дальше

В ГИБДД пообещали с 2022 года вооружить автоинспекторов новыми приборами, которые позволят оперативно определять наркоманов и выпивших автолюбителей. О грядущем нововведении сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников, пишет «РГ».

По словам Черникова, подобные приборы применяются во многих развитых странах. В России они заканчивают тестирование и в скором времени появятся в подразделениях дорожной полиции.

Устройства не только моментально покажут инспекторам недавно употреблявших алкоголь водителей, их применение избавит трезвых автомобилистов от долгой процедуры медосвидетельствования. Прибор по выдыхаемому воздуху определяет, употреблял человек алкоголь или нет. В случае отрицательного результата водитель сможет поехать дальше.

«Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медосвидетельствования, потому что это продолжительный процесс», — уточнил глава ГИБДД.

Другой прибор способен по слюне выявить наркотическое опьянение. Наркотическое опьянение довольно сложно определить. Инспектор, например, видит, что человек не вполне адекватный, но не всегда может его задержать, так как тест на наркотики готовится несколько дней. Теперь один из индикаторов определит наличие в организме наркотиков за 15 секунд.