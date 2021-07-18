Треть россиян не хотят переходить на четырехдневную рабочую неделю

При этом 63% респондентов считают, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно такой же объем работы, как за пять дней. 24% россиян уверены, что не справятся с обязанностями за четыре дня

34% россиян считают, что их заработная плата уменьшится при переходе в четырехдневной рабочей недели. Как показывает опрос, проведенный сервисом SuperJob во всех округах России, согласны работать меньше 44% экономически активных россиян. В опросе сервиса приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения.

При этом 63% респондентов считают, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно такой же объем работы, как за пять дней. 24% россиян уверены, что не справятся с обязанностями за четыре дня.

Сокращение рабочей недели чаще всего одобряет молодежь до 34 лет (52%) и женщины (48% против 40% среди мужчин).