Собянин заявил, что российская вакцина работает против нового штамма коронавируса
По его словам, власти видят в единой базе данных каждого заболевшего с его течением болезни
Российская вакцина работает против нового штамма коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, власти видят в единой базе данных каждого заболевшего с его течением болезни.
«Мы точно до последнего человека, до последней цифры знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько тяжело, были ли госпитализированы», — сказал он.