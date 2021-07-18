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Слепой рязанец вынужден жить в бараке без газа, воды и канализации
У мужчины нет элементарных удобств. Каждый день, даже в жару, он вынужден самостоятельно растапливать печь из-за сырости

Слепой пенсионер вынужден жить в бараке в селе Новоселки Рязанского района. Историю 72-летнего Николая Сергеева рассказала рязанская «Новая газета».

У мужчины нет элементарных удобств. Каждый день, даже в жару, он вынужден самостоятельно растапливать печь из-за сырости.

Николай Сергеев живет в бараке 40 лет. До развала Советского Союза его обещали расселить. Теперь же барак даже не числится на балансе муниципалитета.

Родственники Сергеева, также пенсионеры, пытались ему помочь. Они писали местным властям, в прокуратуру, приемную президента, госжилинспекцию, Госдуму. В результате в гости к старику приезжали разные комиссии, а прокуратура выдала предписание администрации сельского поселения, которая несколько лет назад стала собирать документы для постановки дома себе на баланс.

Пока все это тянулось, решили отправить деда в богадельню. Однако там Николай Сергеев не захотел оставаться. Он уверен, что в своем бараке, где он знает каждый сантиметр, ему безопаснее и надежнее.

Сейчас власти обещают решить вопрос. Однако неизвестно каким образом и когда.