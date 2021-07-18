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Россиян предупредили об ошибках, которые могут лишить наследства
Потерять долю можно из-за незнания закона и нежелания обратиться к юристу или нотариусу. Эксперт посоветовала обращаться в нотариальную контору, чтобы не тратить время на поиски информации в сети.

Россиян предупредили об ошибках, которые могут лишить наследства. Об этом агентству «Прайм» рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.

В сообщении отмечается, что потерять долю можно из-за незнания закона и нежелания обратиться к юристу или нотариусу.

Эксперт посоветовала обращаться в нотариальную контору, чтобы не тратить время на поиски информации в сети.

Петропольская рассказала, что основными ошибками являются пропуск сроков вступления в наследство, причем в большинстве случаев не по уважительным причинам.

Она отметила, что люди ошибочно думают, что могут спустя шесть месяцев прийти к нотариусу и вступить в наследство, но это не так.

«Закон строго регламентирует сроки. По общему правилу на вступление отводится довольно длительное время — шесть месяцев», — напомнила юрист.

Также одной из ошибок она назвала недостойное поведение по отношению к наследодателю при его жизни, а именно моральное давление на наследодателя, угрозы, оскорбления и прочее.

Юрист отметила, что такое поведение часто замечают соседи, социальные и медицинские работники и другие люди, которые контактируют с наследователем. Она рассказала, что в таких ситуациях наследство можно оспорить, а наследника признать недостойным.