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На капремонт поликлиники больницы имени Семашко выделили более 29 миллионов
Максимальная стоимость контракта на капитальный ремонт составляет 29 миллионов 494 тысячи 839 рублей 20 копеек

На капремонт поликлиники больницы имени Семашко выделили более 29 миллионов. Тендер появился на сайте Госзакупок.

Максимальная стоимость контракта на капитальный ремонт составляет 29 миллионов 494 тысячи 839 рублей 20 копеек. Средства выделены из областного бюджета в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие здравоохранения».

Победившему в конкурсе подрядчику надо будет отремонтировать системы внутреннего водоснабжения, отопления, наружной канализации, наружного водоснабжения, заменить оконные блоки, тепловые сети, очистить подвал от мусора. Подать заявку можно до 9 августа.

Напомним, поликлиника больницы имени Семашко находится в Рязани на улице Никулина, дом 3