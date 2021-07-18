Ученый предупредил об опасности «длинного COVID»

О развитии «длинного COVID» может говорить рост антител IgM после болезни. Специалист объяснил, что во время болезни уровень антител IgM повышается, а после нее падает, а уровень антител длительной защиты — IgG — напротив, растет.

Биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш в беседе с «Радио России» рассказал о развитии «длинного COVID». Об этом передает РИА Новости .

По его словам о развитии «длинного COVID» может говорить рост антител IgM после болезни. Специалист объяснил, что во время болезни уровень антител IgM повышается, а после нее падает, а уровень антител длительной защиты — IgG — напротив, растет.

По его словам, если уровень антител IgM после болезни растет, нужно обратиться к врачам. Кулиш сообщил, что это является знаком того, что вирус «завис» в организме. Он добавил, что на практике были случаи, когда антитела IgM повышались спустя 8-9 месяцев после болезни.