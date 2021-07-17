В суд поступила кассационная жалоба на приговор Ефремову

Данные приводит ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Во Второй кассационный суд общей юрисдикции поступила жалоба на приговор актеру Михаилу Ефремову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«В суд поступила кассационная жалоба на приговор Ефремову. Дата её рассмотрения пока не назначена», — заявил он.

Напомним, Михаил Ефремов осужден на 7,5 лет колонии по делу о смертельном ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину. Теперь защита Ефремова просит смягчить наказание актеру.