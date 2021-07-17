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В Саранске тело мужчины четыре часа пролежало на улице в луже
Отмечается, что тело убрали через четыре часа, когда потоком воды его смыло в лужу на дорогу.

В Саранске тело мужчины четыре часа пролежало на улице в луже. Об этом сообщает telegram-канал Readovka/

Информация об инциденте появилась в субботу, 17 июля. Жителю Саранска на улице внезапно стало плохо и он умер. Прибывшие на место полицейские и медики осмотрели тело. Когда в городе начался ливень, сотрудники спецслужб уехали, оставив тело мужчины лежать на улице.

Отмечается, что тело убрали через четыре часа, когда потоком воды его смыло в лужу на дорогу.