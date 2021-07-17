В Саранске тело мужчины четыре часа пролежало на улице в луже
Отмечается, что тело убрали через четыре часа, когда потоком воды его смыло в лужу на дорогу.
В Саранске тело мужчины четыре часа пролежало на улице в луже. Об этом
Информация об инциденте появилась в субботу, 17 июля. Жителю Саранска на улице внезапно стало плохо и он умер. Прибывшие на место полицейские и медики осмотрели тело. Когда в городе начался ливень, сотрудники спецслужб уехали, оставив тело мужчины лежать на улице.
Отмечается, что тело убрали через четыре часа, когда потоком воды его смыло в лужу на дорогу.