В Рязанской области за сутки от COVID-19 скончались четыре человека

Данные на 17 июля привел федеральный оперштаб.

За сутки четыре рязанца умерли от коронавируса. Об этом в субботу, 17 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего в начала пандемии в Рязанской области умерли 728 человека. За сутки выявили 140 новых случаев заражения, всего с начала пандемии — 33 289. Выздоровели за сутки — 104 человека, всего — 31 163.

В России за сутки умерли 787 человек, всего — 147 655. Заразились за сутки 25 116 человека, всего — 5 933 115. Выздоровели за сутки 21 437 человека, всего — 5 322 345 человек.