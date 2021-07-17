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В Рязанской области за сутки от COVID-19 скончались четыре человека
Данные на 17 июля привел федеральный оперштаб.

За сутки четыре рязанца умерли от коронавируса. Об этом в субботу, 17 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего в начала пандемии в Рязанской области умерли 728 человека. За сутки выявили 140 новых случаев заражения, всего с начала пандемии — 33 289. Выздоровели за сутки — 104 человека, всего — 31 163.

В России за сутки умерли 787 человек, всего — 147 655. Заразились за сутки 25 116 человека, всего — 5 933 115. Выздоровели за сутки 21 437 человека, всего — 5 322 345 человек.