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В Рязанской области сохранится жара до +33 градусов
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.

В Рязанской области сохранится жара до +33 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.

В воскресенье, 18 июля, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность, ночью без осадков. Днем возможна гроза и кратковременные дожди.

Ветер северный, 3-8 метров в секунду, днем при грозе порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +14…+19 градусов, днем жара +28…+33 градусов.

В лесах области сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.