В Рязанской области сохранится жара до +33 градусов
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.
В Рязанской области сохранится жара до +33 градусов. Прогноз погоды
В воскресенье, 18 июля, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность, ночью без осадков. Днем возможна гроза и кратковременные дожди.
Ветер северный, 3-8 метров в секунду, днем при грозе порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +14…+19 градусов, днем жара +28…+33 градусов.
В лесах области сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.