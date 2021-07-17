В Рязани вынесли приговор мужчине, укравшему электроинструменты из дачного домика
Мужчина украл электрическую дрель, циркулярную пилу, шлифовальную машинку и лазерный нивелир.
Клепиковский суд вынес приговор мужчине, укравшему инструменты из дачного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Похититель в сентябре 2020 года проник в дачный дом в деревне Ветчаны Клепиковского района. Оттуда злоумышленник вынес электрическую дрель, циркулярную пилу, шлифовальную машинку и лазерный нивелир. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.
Часть вещей рязанец выкинул по дороге, а электропилу и электродрель спрятал в заброшенном доме.
Мужчина признал вину. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.