В России резко выросли цены на бананы

Цена за фрукт достигла максимума за последние пять лет.

В России резко выросли цены на бананы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Пик цен пришелся на апрель 2021 года — 89, 3 рубля за килограмм. В июне цена снизилась до 84,1 рубля. Считается, что это максимум за последние пять лет — самую высокую цену за фрукт фиксировали в марте 2015 года — 96,2 рубля.

Тем самым бананы в первом квартале 2021 года подорожали в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики считают, что это было вызвано стабильным спросом внутри страны, ослаблением курса рубля к доллару и локальным дефицитом поставок из Эквадора, на который в 2020 году пришлось 96 процентов импорта.