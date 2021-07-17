В реке Старица лаборатория не обнаружила факта загрязнения канализационными сбросами

Аккредитованная лаборатория не обнаружила превышений ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения в пробах воды, отобранных 22 и 29 июня.

Дело о загрязнении канализационных сбросов в Старицу закрыли. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщили активисты ЭРА .

Аккредитованная лаборатория не обнаружила превышений ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения в пробах воды, отобранных 22 и 29 июня. Активисты привели ответ администрации, в котором указано, что вода визуально чистая, без посторонних запахов и примесей.

«По данным гордминистрации, канализационный коллектор в микрорайоне Солотча транспортирует стоки в коллектор „Водоканала“, далее на очистные сооружения в село Поляны. Изливы канализации на рельеф местности на всей протяженности из коллектора от поселка до очистных сооружений в селе отсутствуют. Выпуски хозяйственно-бытовой и ливневой канализации в реку Старица тоже отсутствуют», — пишет администрация.

Факт загрязнения не подтвердили. Из-за отсутствия правонарушения дело закрыли.

Напомним, ранее семья рязанца заболела после купания в Старице. Враи предположили, что инфекцию могли подцепить в воде.