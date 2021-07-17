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В Приамурье два человека погибли из-за лобового столкновения грузовых поездов
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.

В Приамурье два человека погибли из-за лобового столкновения грузовых поездов. Об этом сообщило дальневосточное следственное управление на транспорте следственного комитета России.

Авария произошла в субботу, 17 июля, в Амурской области на 51 километре от станции Верхний Улак. На путях необщего пользования лоб в лоб столкнулись два грузовых поезда, с рельс сошли 96 вагонов. В результате ДТП два человека из локомотивной бригады погибли, еще два получили травмы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.

Фото и видео Life.ru