В Приамурье два человека погибли из-за лобового столкновения грузовых поездов
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.
В Приамурье два человека погибли из-за лобового столкновения грузовых поездов. Об этом
Авария произошла в субботу, 17 июля, в Амурской области на 51 километре от станции Верхний Улак. На путях необщего пользования лоб в лоб столкнулись два грузовых поезда, с рельс сошли 96 вагонов. В результате ДТП два человека из локомотивной бригады погибли, еще два получили травмы.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.
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