В Минздраве посоветовали вызвать врача, если температура после вакцинации держится 36 часов
Михаил Мурашко подчеркнул, что переносимость у всех вакцин хорошая.
Если после вакцинации против COVID-19 температура держится более суток — следует вызвать врача. Такое заявление в субботу, 17 июля, сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на канале «Россия 1».
Министр подчеркнул, что если температура после прививки держится более 24-36 часов, стоит обратиться за помощью к специалистам. Он добавил, что переносимость у всех вакцин хорошая, но при этом каждый человек индивидуален.