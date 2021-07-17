Рязанские волонтеры рассказали о спасении пенсионера спустя 11 дней

4 июля 73-летний Александр Зайцев уехал на машине Nissan X-Trail черного цвета. С тех пор его местонахождение было неизвестно. Пенсионер нуждался в медицинской помощи, поэтому волонтеры торопились его найти.

Рязанские волонтеры рассказали о счастливом спасении 73-летнего Александра Зайцева, которого искали 11 дней. Пост об этом в пятницу, 16 июля, разместил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети .

4 июля мужчина уехал на машине Nissan X-Trail черного цвета. С тех пор его местонахождение было неизвестно. Пенсионер нуждался в медицинской помощи, поэтому волонтеры торопились его найти.

Добровольцы активно расклеивали объявления по всему городу и не прекращали поиски. Однако только на 11 день появилось сообщение от координатора поиска «Есть сегодняшнее свидетельство!»

«Одна из сотен ориентировок сработала! А это значит, что отдых должен быть отложен. Через 20 минут мы уже договариваемся со вторым свободным поисковиком и выезжаем с разных концов города. Пока нас только двое, но я знаю, что через несколько часов будут освобождаться еще поисковики», — рассказала волонтер.

Девушки опрашивали прохожих, смотрели камеры с мест, где предположительно видели пропавшего. Спустя полтора часа появляется новая ориентировка — в одном из дворов женщина видела человека, похожего на Александра. По ее словам, он с самого утра лежал на солнце без помощи.

«В тот момент, когда мы дошли до нужного места, время совершенно сошло с ума. Он все еще на месте! Фото неизвестного отправлено инфоргу и координатору, я подключаю второго инфорга. Они связываются с родственниками и полицией, а мы с Сашей вызываем „Скорую“. Вижу сообщение на экране телефона: „Это он!“», — вспоминает девушка.

Волонтеры вызвали скорую помощь с эвакуацией и направили пенсионера в больницу.