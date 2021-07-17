Рязанские полицейские за сутки выявили более 30 нарушений закона мигрантами. Об этом
В ходе рейдовых мероприятий рязанские полицейские составили на мигрантов-нарушителей два уголовных дела и 29 административных.
В Октябрьском районе 26-летний гражданин Таджикистана был фиктивно прописан на улице Магистральной, а сам проживал по другому адресу. В Железнодорожном районе на улице Березовой был незаконно прописан 23-летний гражданин Узбекистана.
Против хозяев квартир возбудили уголовные дела по статье 322 УК РФ.
Также полицейские выявили 29 нарушений в сфере миграционного законодательства в Рязани, Касимовском, Сасовском, Сараевском, Шацком и Шиловском районах. Мигранты нарушали правила въезда в Россию и предоставляли ложные сведения при постановке на учет.
В отношении иностранцев составили административные протоколы.