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Россиянам рассказали, какие категории пенсионеров могут рассчитывать на новые выплаты
О новых выплатах, а также об оформлении пенсии рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭЦ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Россиянам рассказали, какие категории пенсионеров могут рассчитывать на новые выплаты с 2022 года. Об этом сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭЦ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм»

Каждый пенсионер со следующего года будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если же окажется ниже — пенсионеру полагаются социальные выплаты до величины минимальной пенсии в регионе.

Оформить пенсию с 2022 года будет значительно проще — сделать это можно будет через портал «Госуслуги». Все необходимые документы, подтверждающие стаж, уже будут в распоряжении ПФР. Не потребуется и ежегодного подтверждения факта проживания на селе для получения 25% надбавки к фиксированной выплате пенсии.

«Пенсия автоматически будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости. А также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста», — рассказала эксперт.