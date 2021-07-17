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Россиян предупредили о кратковременном похолодании на следующей неделе
В ЦФО ожидаются похолодание, ливни и грозы, но такая погода носит кратковременный характер.

В Центральном федеральном округе ожидаются похолодание, ливни и грозы, но такая погода продлится не долго. Соответствующий прогноз в субботу, 17 июля, дал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, пишет ТАСС.

Эксперт отметил, что погода на следующей неделе будет переменчивой и, несмотря на похолодание, тепло в пределах +29 градусов вернется уже к середине недели.

«Погода будет достаточно пестрая с точки зрения того, что после аномальной жары будут и грозы, и ливни, и похолодание, если говорить про следующую неделю. Начиная с понедельника, со второй половины дня, а особенно во вторник-среду температура будет в пределах +24…+26 градусов… Но уже в конце следующей недели у нас опять будет больше солнца», — сказал он.

Ранее рязанцев предупредили о сухих грозах — явлении достаточно редком для региона.