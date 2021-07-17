МВД планирует запустить «Паутину» до конца года по всей России
В настоящее время система работает в центральном федеральном округе, до конца года МВД планирует внедрить ее во все подразделения по стране.
МВД планирует запустить «Паутину» до конца года по всей России. Об этом
В ведомстве пояснили, что сервис предназначен для предупреждения и пресечения административных правонарушений, выявления угнанных автомобилей и транспортных средств, которые скрылись с места ДТП. Также с помощью «Паутины» будет автоматизирована система оформления нарушений, зафиксированных дорожными камерами.
В настоящее время система работает в центральном федеральном округе, до конца года МВД планирует внедрить ее во все подразделения по стране.