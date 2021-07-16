Жители деревни Хрущево поблагодарили «Рязаньэнерго» за своевременную обрезку ветвей деревьев

Энергетики устранили угрозу обрыва проводов из-за обрушения на них ветвей деревьев в 10 пролетах опор линий электропередачи. С помощью специальной техники были удалены части растений, представляющие опасность для электросети, а также спилены ветхие деревья.

Жители деревни Хрущево поблагодарили «Рязаньэнерго» за своевременную обрезку ветвей деревьев. Энергетики откликнулись на просьбу из Старожиловского района и оперативно провели работы по профилактике обрывов электропроводов возле жилых домов.

«Выражаю огромную благодарность сотрудникам „Рязаньэнерго“, которые по всей улице Кооперативной добросовестно опилили ветки, нависающие на электрические кабели, а также спилили деревья, которые могли бы создать аварийную ситуацию. Быстро среагировали на проблему — откликнулись и приехали. Спасибо большое!» — такими словами благодарит сотрудников Старожиловского жительница деревни Хрущево Светлана Алпатова.

Энергетики устранили угрозу обрыва проводов из-за обрушения на них ветвей деревьев в 10 пролетах опор линий электропередачи. С помощью специальной техники были удалены части растений, представляющие опасность для электросети, а также спилены ветхие деревья. Оставшийся после проведения профилактических работ мусор был собран и увезен в места сбора и утилизации.

«Своевременная обрезка деревьев — это один из основных элементов нашей плановой работы по подержанию сетей в нормативном состоянии. Это позволяет обезопасить линии электропередачи от аварийных ситуаций во время сильного порывистого ветра и налипания снега на ветви деревьев, когда возможны обрывы проводов и отключение подачи электроэнергии потребителям. Наша приоритетная задача — обеспечение бесперебойного энергоснабжения в любое время года и при любых погодных явлениях», — отмечает заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье», директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.