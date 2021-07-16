За сутки рязанские полицейские выявили 50 водителей с «тонировкой»
С начала текущего года к административной ответственности привлекались более 13 тысяч водителей.
Рязанская Госавтоинспекция провела оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка», в ходе которого за несколько часов выявила 50 нарушителей. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает сайт
С начала 2021 года госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности за подобное нарушение более 13 тысяч водителей. В их числе были и те, кто отказались устранить тонировку на месте.