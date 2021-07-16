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За сутки четыре рязанца умерли от коронавируса
Об этом в пятницу, 16 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки четыре рязанца умерли от коронавируса. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего в начала пандемии в Рязанской области умерли 724 человека. За сутки выявили 139 новых случаев заражения, всего с начала пандемии — 33 149. Выздоровели за сутки — 106 человека, всего — 31 059.

В России за сутки умерли 799 человек, всего — 5 300 908. Заразились за сутки 25 704 человека, всего — 5 907 999. Выздоровели за сутки 21 932 человека, всего — 5 300 908 человек.