За сутки четыре рязанца умерли от коронавируса

Об этом в пятницу, 16 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки четыре рязанца умерли от коронавируса. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего в начала пандемии в Рязанской области умерли 724 человека. За сутки выявили 139 новых случаев заражения, всего с начала пандемии — 33 149. Выздоровели за сутки — 106 человека, всего — 31 059.

В России за сутки умерли 799 человек, всего — 5 300 908. Заразились за сутки 25 704 человека, всего — 5 907 999. Выздоровели за сутки 21 932 человека, всего — 5 300 908 человек.