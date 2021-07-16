Врач объяснила правила вакцинации перед отпуском

Эксперт посоветовала идти в отпуск, когда полностью сформированы антитела к COVID-19

Руководитель клиники внутренних болезней ЕМС Светлана Бунова посоветовала идти в отпуск, когда полностью сформированы антитела к COVID-19. Об этом сообщает агентство « Прайм ».

Светлана Бунова сообщила о том, что полноценное формирование антител иммунной системы происходит спустя 21 день после второй прививки. И тем, кто собирается в отпуск, врач рекомендует привиться как можно быстрее. Таким образом появится хотя бы частичная защита.

«Если вы уже сделали первую прививку, то не забудьте о втором компоненте. В сложной эпидобстановке, которая сложилась сейчас, ревакцинацию можно проводить уже через полгода, причем независимо от уровня антител», — сообщила эксперт.

Также врач отметила, что во время отпуска необходимо носить защитную маску и соблюдать остальные меры предосторожности.