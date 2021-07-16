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Врач рассказала о влиянии жары на заболеваемость COVID-19
Жара может привести к нарушению сна, из-за чего некоторые функции организма могут дать сбой и снизится иммунитет. Врач отметил, что температура тела становится минимальной во время сна, а из-за жары она не может снизиться, поэтому сон может быть поверхностным.

Аномальная жара, установившаяся в Центральной части России, может негативно повлиять на иммунитет, что опасно в период пандемии. Об этом в интервью радио Sputnik руководитель сомнологической службы «Унисон», врач невролог-сомнолог Елена Царева.

По ее словам, жара может привести к нарушению сна, из-за чего некоторые функции организма могут дать сбой и снизится иммунитет. Врач отметил, что температура тела становится минимальной во время сна, а из-за жары она не может снизиться, поэтому сон может быть поверхностным.

«Кроме этого, могут быть пробуждения и нарушение терморегуляции. В результате это может привести к повышению пульса и артериального давления у тех людей, которые к этому склонны», — сказала Елена Царева

По ее словам, даже одна бессонная ночь повышает риск заболеть в несколько раз. Особенно это опасно во время пандемии коронавируса.

Специалист посоветовала проветривать спальню перед сном и отказаться от одеяла.