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Видео: в Семчине столкнулись два автомобиля
На кадрах можно заметить, что один из автомобилей выезжал с дворовой территории и врезался в машину, которая двигалась по главной. Водитель последней пытался уйти от столкновения.

Утром в пятницу, 16 июля, в Семчине столкнулись две машины. ДТП попало на видео, ролик опубликован «ВКонтакте».

На кадрах можно заметить, что один из автомобилей выезжал с дворовой территории и врезался в машину, которая двигалась по главной. Водитель последней пытался уйти от столкновения. Сильных повреждений нет.

Информация уточняется.

Ролик Александра Погорилко