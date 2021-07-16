Видео: в Семчине столкнулись два автомобиля
На кадрах можно заметить, что один из автомобилей выезжал с дворовой территории и врезался в машину, которая двигалась по главной. Водитель последней пытался уйти от столкновения.
Утром в пятницу, 16 июля, в Семчине столкнулись две машины. ДТП попало на видео, ролик опубликован «ВКонтакте».
На кадрах можно заметить, что один из автомобилей выезжал с дворовой территории и врезался в машину, которая двигалась по главной. Водитель последней пытался уйти от столкновения. Сильных повреждений нет.
Информация уточняется.
Ролик