Видео: в Рязани на проезжую часть упал ларек
На водителя составили административные дела по части 1 статьи 12.21 и статьи 12.33 КоАП РФ. Ему грозит штраф до 10 500 тысяч рублей.
Видео: в Рязани на проезжую часть упал ларек. Видео выложили очевидцы в соцсетях.
В пятницу, 16 июля, в 12:30 на перекрестке проезда Яблочкова и Куйбышевского шоссе грузовой автомобиль перевозил будку охраны. На повороте будка упала на проезжую часть. В результате происшествия пострадавших нет.
На водителя составили административные дела по части 1 статьи 12.21 и статьи 12.33 КоАП РФ. Ему грозит штраф до 10 500 тысяч рублей.